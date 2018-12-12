Керівник АРМА про арештоване майно: йдеться про 700 об’єктів і 3,5 млрд грн

Стадіон «Чорноморець» в Одесі, дві ТЕЦ у західній Україні, вертолітний майданчик екс-президента Віктора Януковича, готелі та судна – це лише частина корупційних активів, арештованих судами, управлінням якими займається спеціалізоване Нацагентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Загальна вартість цього майна вже перевищила 3,5 мільярда гривень, йдеться про понад 700 об’єктів, заявив 12 грудня під час відкритої дискусії про успіхи та складнощі в роботі АРМА директор цього відомства Антон Янчук.

За його словами, майно, яке арештовує суд, має не псуватися і генерувати збитки, а працювати і заробляти кошти для платників податків. За ті півтора роки, впродовж яких АРМА почала отримувати в управління корупційне майно, державний бюджет отримав понад 7 мільйонів гривень, ще 150 мільйонів – лежать і приносять відсотки на депозитах відомства, і поповнять бюджет, якщо власники арештованих статків програють суди, пояснює Янчук.

Нацагентство щоразу проводить конкурс і обирає фахового управителя, який зможе розпорядитися майном з прибутком для держави, однак власники активів намагаються чинити перешкоди, зокрема і через суди, визнає Антон Янчук.

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Голова громадської ради при АРМА Гліб Канєвський повідомив журналістам, що після кожного резонансного арешту майна впливових осіб в Україні здіймається інформаційна кампанія проти антикорупційних органів, якій досить складно протидіяти.

Між тим західні фахівці з протидії корупції стверджують, що поточні результати роботи АРМА «навіть вищі, ніж можна було сподіватися».

Зі свого боку, частина українських адвокатів закидає АРМА упереженість, а то й порушення закону у випадку управління арештованими ТЕЦ братів Дубневичів та вагонів екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка.

В АРМА на це зауважують, що виконують ті рішення судів щодо майна, які є, а не зарештовують активи та не керують ними як заманеться.

АРМА було створене наприкінці 2016 року за аналогом установ, які успішно функціонують у державах-членах Європейського союзу.

Нацагентство реалізує активи, заарештовані у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення їхньої економічної вартості.

Для цього АРМА проводить аукціон, на якому обирає компанію-управителя. У разі скасування арешту – майно повертають власнику.