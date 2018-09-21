Призначеній Росією владі Армянська рекомендують скасувати режим надзвичайної ситуації

Призначений Росією оперативний штаб із ситуації з викидами шкідливих речовин у місті Армянську в анексованому Росією Криму рекомендує скасувати режим надзвичайної ситуації, запроваджений 14 вересня через погіршення екологічної ситуації.

«Заступник начальника головного управління МНС Росії в республіці Крим (так Росія називає регіон після анексії – ред.) Олексій Фрідман доповів, що всі роботи, пов'язані з усуненням надзвичайної ситуації, проведені в повному обсязі», – йдеться в повідомленні підконтрольного Москві Мінінформу Криму.

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За словами керівника управління призначеного Москвою Росспоживнагляду в Криму Наталії Пеньківської, ситуація в Армянську і околицях «стабілізувалася».

«Починаючи з 16 вересня, не зареєстровано перевищення максимальних разових концентрацій забруднювальних речовин, а з 18 вересня вони не тільки нижче фонових, але і нижче середньодобових показників ГДК (гранично допустимої концентрації – ред.)», – стверджує влада.

Російська влада окупованого Криму заявляє, що причиною викидів шкідливої речовини на півночі півострова є випаровування вмісту кислотонакопичувача, використовуваного підприємством «Кримський титан».

Водночас у Міноборони України наполягають, що викид хімічних речовин на території анексованого Криму стався через військових Збройних сил Росії, які на тренуваннях обстріляли відстійники відходів титанового й содового заводів.

13 вересня в Армянську стався повторний викид шкідливих речовин, і їхня концентрація у повітрі перевищила допустиму норму в п’ять разів.