Армію дронів будуть фінансувати за гроші від угод зі слідством – Мінцифри

Кошти, отримані в рамках угод обвинувачених із прокурорами, підуть на закупівлі для Армії дронів – відповідний меморандум Міністерство цифрової трансформації підписало зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

«Кошти, отримані в результаті угод прокурорів та обвинувачених, спрямовуємо на забезпечення армії БПЛА, технікою та необхідним обладнанням», – заявило Мінцифри.

За даними міністерства, САП задонатила 650 мільйонів гривень на напрям «Оборона» платформи UNITED24 від початку 2023 року. Як уточнює прокуратура, це гроші, сплачені обвинуваченими в корупційних злочинах у рамках механізму угод у кримінальних провадженнях.

Читайте також: З міністерства на фронт. Історія дівчини з Бердянська, яка командує взводом аеророзвідки

На ці кошти придбали сучасні безпілотники для Збройних сил і Головного управління розвідки, а також «значну кількість БМП-2 для бригад Гвардії наступу».

САП додає, що за час повномасштабної війни завдяки роботі антикорупційних органів і укладеним угодам в кримінальних справах, а також іншим механізмам на користь Збройних Сил України було перераховано понад 1,7 мільярда гривень.

27 січня у Генштабі ЗСУ повідомили про формування ударних рот БПЛА в межах проєкту «Армія дронів». Повідомлялося про відібраних професійних військовослужбовців, які очолять ці роти.

У березні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про формування перших ударних рот безпілотників.