САП просить у ВРП дозвіл на арешт колишнього голови Верховного суду, підозрюваного у хабарництві

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко 17 травня звернувся до Вищої ради правосуддя з поданням про надання дозволу на утримання під вартою колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва, якого разом із адвокатом підозрюють в одержанні 2,7 мільйона доларів хабаря, повідомила пресслужба САП.

Засідання призначене на 11:00 18 травня.

16 травня в САП повідомили, що голові Верховного суду Всеволоду Князєву та його спільнику – адвокату повідомили про підозру.

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Увечері 15 травня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що викрили масштабну корупцію у Верховному суді України, а саме «схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду». Наступного дня САП підтвердила затримання голови суду Всеволода Князєва.

За даними антикорупційних органів, правоохоронці викрили адвокатське об’єднання, яке виступало посередником між суддями та тими, хто пропонував їм неправомірну грошову вигоду. За домовленістю з цим об’єднанням представники групи «Фінанси і кредит» нібито запропонували голові Верховного суду хабар за ухвалення потрібного рішення. Також, за даними правоохоронців, фігуранти справи намагалися вливати на обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Пленум Верховного суду 16 травня підтримав висловлення недовіри голові Верховного суду Всеволоду Князеву, його повноваження голови Верховного суду припинили. Водночас Всеволод Князев залишається суддею цієї найвищої інстанції у системі судоустрою України.

Відповідно до законодавства, Вища рада правосуддя ухвалює рішення про звільнення судді з посади, а також надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом.