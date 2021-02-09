Компанія «АрселорМіттал Кривий Ріг» заявляє про обшуки СБУ

Компанія «АрселорМіттал Кривий Ріг» заявляє про обшуки Служби безпеки України. За даними підприємства, слідчі дії почалися 8 лютого.

«Цього разу візит правоохоронців заплановано до гірничого департаменту підприємства у зв’язку з нібито ухилянням від сплати податків і заниженням рентних платежів у 2015-2019 роках. Сьогодні представники СБУ планують продовжити слідчі дії та зробити огляд території кар’єрів підприємства з відбором зразків сировини», – розповіли в компанії.

Підприємство заперечує звинувачення правоохоронців і заявляє про «очевидно вибірковий» підхід регуляторів до бізнесу.

Дніпропетровське регіональне управління Служби безпеки України в коментарі Радіо Свобода повідомило, що готує матеріали для офіційної публікації позиції відомства.

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» – підприємство з повним металургійним циклом, яке включає коксохімічне, гірничодобувне (відкриті розробки та підземне видобування руди) і металургійне виробництво, у складі якого діють аглодоменний, сталеплавильний та прокатний департаменти.