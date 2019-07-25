«АрселорМіттал Кривий Ріг». Розслідування «екоциду» чи тиск на комбінат на батьківщині Зеленського?

Дніпро – Служба безпеки України підозрює найбільше гірничо-металургійне підприємство України – комбінат «АрселорМіттал Кривий Ріг» – у порушенні екологічних норм виробництва. Провадження відкрили за безпрецедентною для української гірничо-металургійної сфери кримінальною статтею – «екоцид». На підприємстві ж говорять про тиск на бізнес, а експерти – про можливе політичне підґрунтя справи.

Підвищений інтерес до комбінату ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у ЗМІ спровокував нещодавній візит президента України Володимира Зеленського до його рідного міста.

Президент провів нараду, СБУ відкрила справу

12 липня голова держави провів нараду щодо екологічної ситуації на своїй малій батьківщині.

«Чому кількість ракових захворювань у Кривому Розі повинна залежати від ваших стратегічних планів?» – спитав тоді Володимир Зеленський у представників комбінату. І заявив: «цілком справедливим» буде запропонувати підприємцям фінансово «вибачитися» перед жителями.

Уже через п’ять днів Служба безпеки України на своїй сторінці у фейсбуці повідомила про відкрите провадження проти «одного з публічних акціонерних товариств» за забруднення довкілля. І хоча в офіційному повідомленні назви підприємства не було, речниця СБУ Олена Гітлянська підтвердила, що мова йде саме про криворізький меткомбінат «АМКР».

В інформації СБУ мовилось, що представники метгіганта порушували норми екологічної безпеки, а також не допускали на свою територію держінспекторів для вимірів викидів.

Провадження відкрили за статтею 441 Кримінального кодексу – «екоцид». Кодекс пояснює його як «масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу». Передбачене покарання – від 8 до 15 років в’язниці.

Лакшмі Міттал «не планував зробити нічого поганого» – керівник СБУ

Згодом на брифінгу т. в. о. голови СБУ Іван Баканов, уродженець Кривого Рогу, звинуватив менеджмент підприємства в недбалому використанні інвестицій індійського бізнесмена, власника металургійної компанії ArcelorMittal Лакшмі Міттала.

Той менеджмент, який працює на підприємстві, недбало ставився до своїх обов’язків

«Я впевнений, що Лакшмі Міттал, який є потужним міжнародним інвестором, намагаючись здійснити цю інвестицію, не планував зробити нічого поганого. Але той менеджмент, який працює на підприємстві, недбало ставився до своїх обов’язків. І тому має бути відповідним чином, як мінімум дисциплінарно, покараний», – сказав Баканов.

Він уточнив, що, найімовірніше, йтиметься не про адміністративну відповідальність.

Екзотична стаття, «тиск на бізнес» і «сигнал про реприватизацію»

На підприємстві «Арселор Міттал КривийРіг» відкриття справи називають «тиском на бізнес». В адміністрації підприємства дивуються: провадження розпочате за дуже рідкісною для української практики статтею – «екоцид». Таких справ не відкривали ще щодо жодного з підприємств гірничо-металургійної сфери України, хоча криворізький комбінат «принципово не відрізняється від інших у галузі» за технологіями виробництва й за впливом на довкілля, каже керівництво комбінату.

В АМКР заявили: виробничі потужності працюють «відповідно до затверджених екологічних нормативів, без перевищення обсягу викидів забруднювальних речовин».

Це або «перегини на місцях», або цілеспрямована політика, яка посилає сигнал міжнародним інвесторам, що в країні скоро розпочнеться реприватизація

«Те, що відбувається сьогодні, на нашу думку, це або «перегини на місцях», або цілеспрямована політика, яка посилає сигнал міжнародним інвесторам, що в країні скоро розпочнеться реприватизація, або в країні відбувається деіндустріалізація», – сказав головний юрисконсульт Артем Філіп’єв.

Рівень радіації залежить від того, як міряли?

Слідчі вже провели обшуки на підприємстві, вилучивши низку документів. Поміряли, заявляють у СБУ, і радіаційне випромінювання в одному з цехів, на машині безперервного лиття заготовок. Рівень радіації вп’ятеро перевищував допустимі норми, каже керівник слідчого відділу управління СБУ в Дніпропетровській області Ігор Єна.

Ми виявили радіацію, що значно перевищує допустимі межі санітарних норм. Це 4,4 мікрозіверта на годину

«Ми виявили радіацію, що значно перевищує допустимі межі санітарних норм. Це 4,4 мікрозіверта на годину. Вказане було зафіксовано під час проведення процесуальних дій. Джерело іонізувального випромінювання було «обклепане» звичайним металом, щоб фон десь приблизно став до норми», – розповів Ігор Єна.

«До чого це призводить? По-перше, до переопромінення людей, які працюють на цьому підприємстві. Для прикладу: на плівкових флюорографах, які використовуються, ця доза – 0,1–0,2 мілізіверта. Підкреслюю: не мікро-, а мілізіверта», – додав голова Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков.

Ми неодноразово здійснювали ці вимірювання, і зараз вони теж у межах норми, жодних перевищень немає

На підприємстві з такими оцінками результатів вимірювання радіації категорично не згодні. Там зазначають: показники залежать від відстані до джерела випромінювання і від того, відкрита чи закрита кришка джерела. При закритій кришці рівень радіації коливався від 1,1 до 1,3 мікрозіверта на годину – це в межах норми, заявив начальник відділу радіаційного контролю комбінату Олександр Мазур.

«Ми неодноразово здійснювали ці вимірювання, і зараз вони теж у межах норми, жодних перевищень немає. Наші прилади вимірювання атестовано і дозволено до експлуатації», – сказав він.

​Обладнання «вилучене», але на місці

Після візиту слідчих, кажуть на підприємстві «АМКР», ввести в дію машину безперервного лиття заготовок № 3 – один із ключових виробничих «вузлів» комбінату, в який вклали 150 мільйонів доларів США, – стало неможливо. Слідчі ухвалили рішення «вилучити обладнання для подальшого дослідження», заявляють на підприємстві, цитуючи протокол обшуку. Через великі габарити машина фактично залишилась на місці, але сам проєкт заморожений.

Компанія починає втрачати гроші. Напевно, через певний час ми скористаємось своїм правом і зробимо свій хід у відповідь

Почались збитки, каже в. о. гендиректора підприємства Олександр Іванов.

«Компанія починає втрачати гроші. Напевно, через певний час ми скористаємось своїм правом і зробимо свій хід у відповідь. Нам би не хотілось це робити», – зауважив Іванов.

Водночас в СБУ заявили, що про арешт обладнання не йшлось.

«Ми нічого не заарештовували – ні машини, ні обладнання. В принципі заарештувати і вивезти це обладнання неможливо», – сказав т. в. о. голови СБУ Іван Баканов.

Принцип «презумпції екологічної небезпечності» в дії?

Представники природозахисних організацій Кривого Рогу не виключають, що справа про «екоцид» згодом може бути перекваліфікована за іншою статтею.

Голова ГС «Громадська екологічна платформа» Олександр Скакальський каже: в міжнародному екологічному праві, яке намагається імплементувати Україна, існує принцип «презумпції екологічної небезпечності господарської діяльності»: громада, за наявності відповідних підстав, має право зробити припущення щодо небезпеки виробництва на підприємстві, а підприємство має доводити, що це не так.

Провадження відкривається, щоб з’ясувати, чи є підстави когось звинувачувати

«Ознаки для порушення саме такої кримінальної справи правоохоронцями були, на мій погляд. Інша справа, що відкриття кримінального провадження – це не звинувачення когось конкретно і за конкретні дії. Провадження відкривається, щоб з’ясувати, чи є підстави когось звинувачувати. Два роки тому, нагадаю, прокуратура відкрила провадження щодо цього самого підприємства на підставі публікацій у соцмережах: люди писали про те, що вони візуально спостерігали. Підприємство має спокійно реагувати на слідчі дії, доводити свою думку, а СБУ – свою. От тільки чому це відбувається на брифінгах, я не розумію», – сказав у коментарі Радіо Свобода Скакальський.

«Або до криворізького СБУ ще не дійшли нові правила роботи, або нові правила діють вибірково» – профспілковий діяч

Водночас дехто з громадських активістів каже про можливу вибірковість дій СБУ в розслідуванні порушень у сфері екології на батьківщині президента.

У цій ситуації найцікавішою є перевірка об’єктивності СБУ

Керівник облорганізації Всеукраїнської профспілки «Свобода праці» Ігор Токовенко зазначає: один з його колег звернувся до СБУ із заявою про екологічні проблеми іншого великого криворізького підприємства, та справа так і не була відкрита.

«Такий вибір кваліфікації справи очевидний і обумовлений тим, що екоцид – єдиний екологічний злочин, підслідний не поліції, а СБУ, яка зараз під контролем Ігоря Баканова, соратника президента. У цій ситуації найцікавішою є перевірка об’єктивності СБУ. Якщо СБУ так діє щодо «АМКР» як забруднювача № 1 у Кривому Розі, то має так само діяти і щодо «Північного ГЗК» – забруднювача № 3 в місті й № 1 у Тернівському районі. Але нічого такого ми поки не бачимо. Це каже про одне із двох: або до криворізького управління СБУ ще не дійшли нові правила роботи, або нові правила діють вибірково», – сказав у коментарі Радіо Свобода Токовенко.

В адміністрації «ПівнГЗК» і в СБУ поки не коментували цю інформацію.

«Дії, які можуть відлякувати інвесторів від України» – експерт

Економічний експерт Борис Кушнірук заважує: розслідування зловживань у сфері забруднення довкілля не є компетенцією СБУ. Водночас він не виключає: відкриття провадження щодо комбінату в рідному місті Володимира Зеленського може бути спробою загравання з його виборцями.

Те, що ми побачили, не має стосунку до права й до логіки. З точки зору великих інвесторів, це дії, які можуть лише відлякувати інвесторів від України

Експерт говорить і про ризик відлякування потенційних інвесторів в українську економіку.

«СБУ не мала права розслідувати цю справу. Я не берусь сказати, чи є справді екологічна проблема саме в контексті дій менеджменту підприємства. Це треба бачити документи. Але очевидно, що коли йдеться про найбільшого за всю історію України інвестора і про компанію, яка є величезним платником податків в український бюджет, яка дає роботу десяткам тисяч осіб, то, якщо немає чогось надзвичайного, а якщо це робоча ситуація, яка потребує вирішення, то мова має йти про робочу діяльність органів виконавчої влади країни, місцевої влади з менеджментом підприємства. Те, що ми побачили, не має стосунку до права й до логіки. З точки зору великих інвесторів, це дії, які можуть лише відлякувати інвесторів від України. Лакшмі Міттал не створив це підприємство. Він його купив. Купив із великими екологічними проблемами, які накопичувались десятиліттями. Урегулювати їх за рік-два, навіть за 10 років неможливо», – сказав голова експертно-аналітичної ради «Українського аналітичного центру» Борис Кушнірук.

Разом із тим експерт вважає, що мова про повторну реприватизацію меткомбінату не йде.

«Навіть «донецькі» не ризикнули захопити підприємство за часів свого правління, бо усвідомлювали наслідки для себе й країни. Власник підприємства – це бізнесмен світового рівня й світової інформаційної відомості», – сказав Кушнірук.

Раніше президент Американської торговельної палати в Україні Енді Гундер розкритикував обшуки на «АрселлорМіталл Кривий Ріг», зазначивши, що іноземні інвестори «будуть занепокоєні вибірковим правосуддям».

Металургійний комбінат «АрселорМіттал Кривий Ріг» належить міжнародній корпорації «АрселорМіттал» і є інтегрованим металургійним підприємством із повним металургійним циклом.