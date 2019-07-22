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22 Липень 2019, Київ 18:09
Новини | Політика

СБУ звинувачує менеджмент «ArcelorMittal Кривий Ріг» у недбальстві щодо інвестицій – Баканов

Виконувач обов’язків голови СБУ Іван Баканов

Служба безпеки України звинувачує менеджмент підприємства «АрселорМіттал Кривий Ріг» у недбалому використанні інвестицій індійського бізнесмена, власника металургійної компанії ArcelorMittal Лакшмі Міттала, повідомив виконувач обов’язків голови СБУ Іван Баканов.

«Я впевнений, що Лакшмі Міттал, який є потужним міжнародним інвестором, намагаючись здійснити цю інвестицію, не планував зробити нічого поганого. Але той менеджмент, який працює на підприємстві, недбало ставився до своїх обов’язків. І тому має бути відповідним чином, як мінімум дисциплінарно, покараний», – сказав Баканов.

Він уточнив, що, найімовірніше, йтиметься не про адміністративну відповідальність.

Баканов також повідомив, що СБУ під час недавнього обшуку на підприємстві вилучила документи.

/**/ /**/ /**/ Олександр Данилюк
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Металургійний комбінат «АрселорМіттал Кривий Ріг» належить міжнародній корпорації ArcelorMittal і є інтегрованим металургійним підприємством із повним металургійним циклом. Його вже багато разів звинувачували в надмірному забрудненні довкілля.

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