СБУ звинувачує менеджмент «ArcelorMittal Кривий Ріг» у недбальстві щодо інвестицій – Баканов

Служба безпеки України звинувачує менеджмент підприємства «АрселорМіттал Кривий Ріг» у недбалому використанні інвестицій індійського бізнесмена, власника металургійної компанії ArcelorMittal Лакшмі Міттала, повідомив виконувач обов’язків голови СБУ Іван Баканов.

«Я впевнений, що Лакшмі Міттал, який є потужним міжнародним інвестором, намагаючись здійснити цю інвестицію, не планував зробити нічого поганого. Але той менеджмент, який працює на підприємстві, недбало ставився до своїх обов’язків. І тому має бути відповідним чином, як мінімум дисциплінарно, покараний», – сказав Баканов.

Він уточнив, що, найімовірніше, йтиметься не про адміністративну відповідальність.

Баканов також повідомив, що СБУ під час недавнього обшуку на підприємстві вилучила документи.

20 липня на підприємстві «АрселорМіттал Кривий Ріг» у Дніпропетровській області співробітники СБУ провели обшуки у рамках відкритого кримінального провадження за статтею «екоцид». Виконувач обов’язків генерального директора підприємства Олександр Іванов назвав обшуки «тиском на бізнес».

Металургійний комбінат «АрселорМіттал Кривий Ріг» належить міжнародній корпорації ArcelorMittal і є інтегрованим металургійним підприємством із повним металургійним циклом. Його вже багато разів звинувачували в надмірному забрудненні довкілля.