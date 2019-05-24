Колишній депутат Артеменко просить Зеленського повернути йому українське громадянство

Колишній народний депутат Андрій Артеменко просить президента України Володимира Зеленського повернути йому українське громадянство, повідомляє видання Liga.net, яке має у своєму розпорядженні лист екс-депутата.

Він пише, що п’ятий президент Петро Порошенко, підписавши 29 квітня 2017 року указ про позбавлення Артеменка громадянства, порушив конституційні права і свободи громадянина України.

«Названий указ має виключно політичний мотив і вибірковий характер щодо мене», – вважає Артеменко.

5 травня 2017 року в Державній міграційній службі України заявили, що на той час президент України Петро Порошенко наприкінці квітня підписав указ про позбавлення громадянства України народного депутата Андрія Артеменка. За повідомленнями, причиною стало те, що Артеменко має також громадянство Канади (про свій канадський паспорт депутат заявив у лютому). Українське законодавство забороняє подвійне громадянство.

Після цього Верховна Рада припинила депутатські повноваження Артеменка, якого в лютому зі своєї фракції виключила Радикальна партія.

Це сталося після того, як 19 лютого видання The New York Times повідомило, що Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією радникові президента США Майклові Флінну незадовго до його відставки. Цей план, зокрема, передбачав проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на термін від 50 до 100 років, а також передбачав виведення російських військ з території України. За даними видання, цей план мав підтримку в Москві.

Після заяв Артеменка прокуратура Криму відкрила кримінальне провадження про держзраду.