Влада повідомляє про «дуже потужний артилерійський обстріл» центру Авдіївки

Голова військово-цивільної адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш повідомляє про «дуже потужний артилерійський обстріл» центру Авдіївки.

«Майже всю ніч були обстріли хаотичного характеру. А з 5:00 ранку почалося загострення – почали працювати системи «Град», двічі залітала авіація. Зараз практично хвилин 20 тому (близько 12:00 – ред.) був дуже потужний артилерійський обстріл по центральній частині міста», – розповів він в ефірі національного ефіру.

За його даними, від ранку вся лінія оборони Авдіївки перебуває під «серйозним артобстрілом».

Він також додав, що з боку військ РФ було декілька спроб наступу, зокрема, на Пісках, шахті «Бутовка».

На початку серпня голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що з допомогою населеного пункту Піски, де «дуже гаряче», загарбники хочуть «не просто вийти на Авдіївку, а її обійти, щоб реалізувати свій подальший наступ».