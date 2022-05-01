Артилерійський обстріл Харківщини: загинула людина, ще двоє поранені

Унаслідок артилерійського обстрілу російськими військами Харківщини загинула людина, ще двоє поранені, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

«За даними слідства, 1 травня близько 11:30 військовослужбовці ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл Богодухівської об’єднаної територіальної громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль, в якому перебували троє людей. Жінка та чоловік отримали поранення. Інша жінка померла на місці», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного за умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

В ООН станом на 28 квітня підтвердили загибель 2899 і поранення 3235 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.