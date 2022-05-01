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Артилерійський обстріл Харківщини: загинула людина, ще двоє поранені

Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль, в якому перебували троє людей – одна жінка померла на місці, інша жінка та чоловік отримали поранення. Ілюстративне фото

Унаслідок артилерійського обстрілу російськими військами Харківщини загинула людина, ще двоє поранені, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

«За даними слідства, 1 травня близько 11:30 військовослужбовці ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл Богодухівської об’єднаної територіальної громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль, в якому перебували троє людей. Жінка та чоловік отримали поранення. Інша жінка померла на місці», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного за умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

В ООН станом на 28 квітня підтвердили загибель 2899 і поранення 3235 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.

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