Астронавтка Кох повернулася на Землю після рекордного серед жінок терміну перебування у космосі

Американська астронавтка Крістіна Кох повернулася на Землю після рекордного за тривалістю серед жінок безперервного космічного польоту. Про це повідомляє Національне аерокосмічне агентство США.

Разом з американкою у Казахстані приземлилися астронавт Європейського космічного агентства Лука Пармітано та російський космонавт Олександр Скворцов.

Кох провела на Міжнародній космічній станції 328 днів. Аналогічний рекорд серед чоловіків належить іншому американцю Скотту Келлі, він безперервно перебував на МКС 340 днів.

У жовтні Кох встановила ще один рекорд, увійшовши до складу першої в історії повністю жіночої команди астронавтів, що вийшли у відкритий космос. У кар’єрі Кох це був уже четвертий вихід у відкритий космос.

Збільшення терміну перебування астронавтів у космосі допоможе НАСА вивчити ефекти тривалих польотів. Ці дані допоможуть у розробці програм польотів на Місяць і Марс, які американські астронавти планують здійснити в майбутньому.