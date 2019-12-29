Американка встановила рекорд перебування на орбіті Землі для жінок

Американська астронавтка Крістіна Кох 28 грудня побила рекорд за тривалістю безперервного космічного польоту серед жінок. Вона провела на орбіті 289 діб, на добу перевершивши досягнення співвітчизниці Пеггі Вілсон.

Кох – 40-річна інженер-електрик зі штату Монтана, прибула на борт МКС 14 березня. Очікується, що загалом вона проведе на станції 328 діб, або майже 11 місяців. Зазвичай місії астронавтів тривають не довше півроку.

Збільшення терміну перебування Кох в космосі допоможе НАСА вивчити ефекти тривалих польотів. Ці дані допоможуть у розробці програм польотів на Місяць і Марс, які американські астронавти планують здійснити в майбутньому.

У жовтні Кох встановила ще один рекорд, увійшовши до складу першої в історії повністю жіночої команди астронавтів, що вийшли у відкритий космос. У кар’єрі Кох це був уже четвертий вихід у відкритий космос.