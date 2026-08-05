В окупованому Криму вночі лунали вибухи, рух на Керченському мосту двічі зупиняли

Сьогодні вночі в окупованих Криму та Севастополі було чутно вибухи, спостерігався проліт дронів, працювали мобільні вогневі групи. Про це повідомляє проєкт Крим.Реалії з посиланням на місцеві моніторингові канали.

Серія сильних вибухів пролунала в Керчі, у місті було оголошено повітряну тривогу.

Рух Керченським мостом протягом ночі двічі перекривали. У Севастополі було чути стрілянину у районі Корабельної бухти. Російська влада Севастополя оголошувала повітряну тривогу.

Міноборони РФ у своєму ранковому зведенні поінформувало про те, що протягом ночі нібито було знищено 475 українських БПЛА над територіями 16 російських регіонів, окупованого Криму та над акваторіями Азовського та Чорного морів.

Українські військові удари наразі не коментували.

У червні й липні військові й енергетичні об’єкти, а також російські логістичні шляхи в Криму зазнають найбільш масованих атак ЗСУ за весь час повномасштабної війни. Щодня з’являються повідомлення про нові уражені цілі, у Криму через дефіцит палива заборонили продаж бензину цивільним особам. Дитячі оздоровчі заклади й табори до вересня скасували прийом відпочивальників.

Як пояснив мету ударів колишній міністр оборони України Михайло Федоров – «відбувається ізоляція Криму дронами». Це, за його словами, може привести до «дуже несподіваних наслідків для росіян».