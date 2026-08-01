Росія зміцнює дороги до Криму в Чонгарі й Генічеську – супутникові знімки

Росія останні два роки будує додаткову дорогу біля Генічеської переправи на окупованій частині Херсонщини до окупованого Криму, розвиває транспортну розв’язку – таку тенденцію на супутникових знімках Planet Lab дослідив журналіст-розслідувач проєкту «Схеми» Радіо Свобода Кирило Овсяний.

Нова дорога веде в об’їзд пропускного пункту, асфальтується також ґрунтова дорога, яка веде до додаткового мосту.

«Схоже, тепер сюди теж ведуть якусь дорогу. Вона розвивається. Були плани, напевно, зробити тут якусь більшу транспортну розв’язку, але поки що ми бачимо теж якісь додаткові дороги, які сюди ведуть. Що заплановано, повністю сказати неможливо, але якісь плани на цю ділянку і якась модернізація логістичної транспортної інфраструктури тут ведеться», – розповідає журналіст-розслідувач Кирило Овсяний.

Як Україна реалізує операцію «Логістичний локдаун» на морі й суші і як позначається блокада окупованого Криму на ситуації на фронті й на півострові – дивіться у випуску програми Крим.Реалії (проєкту Радіо Свобода):

У червні й липні військові й енергетичні об’єкти, а також російські логістичні шляхи в Криму зазнають найбільш масованих атак ЗСУ за весь час повномасштабної війни. Щодня з’являються повідомлення про нові уражені цілі, у Криму через дефіцит палива заборонили продаж бензину цивільним особам. Дитячі оздоровчі заклади й табори до вересня скасували прийом відпочивальників.

Як пояснив мету ударів колишній міністр оборони України Михайло Федоров – «відбувається ізоляція Криму дронами». Це, за його словами, може привести до «дуже несподіваних наслідків для росіян».