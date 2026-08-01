Генштаб ЗСУ заявив про ураження в Криму складу морських дронів, залізничних мостів, об’єкту ЧФ

Генштаб Збройних сил України заявив про ураження вночі проти 1 серпня складу морських безекіпажних катерів, залізничних мостів в окупованому Росією Криму, а також підрозділу радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту Росії у Севастополі й інших об’єктів.

У Генштабі уточнили, що склад морських дронів у районі Чорноморського використовується для зберігання, підготовки й технічного обслуговування морських безекіпажних катерів, які РФ застосовує для виконання бойових і спеціальних завдань у Чорному морі.

«Також уражено залізничний міст «Сиваш» у районі Чонгара, який з’єднує тимчасово окуповані території Херсонської області з АР Крим, s залізничний міст у районі Владиславівки (АР Крим). Обидва мости є важливими елементами військової логістики противника s використовуються для перекидання особового складу, озброєння, військової техніки, боєприпасів і матеріально-технічних засобів між тимчасово окупованим Кримом й іншими ТОТ на півдні України», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за повідомленням, уражена ремонтно-відновлювальна база в районі Первомайського в окупованому Криму, склад матеріально-технічних засобів в районі Подового на окупованій частині Херсонської області й склад безпілотних літальних апаратів в районі окупованого Токмака Запорізької області.

Російська сторона дані про ураження поки не підтверджувала. Як повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, в ніч проти 1 серпня в окупованому Криму, зокрема в Севастополі, було чути вибухи, оголошувалась повітряна тривога.

У червні й липні військові й енергетичні об’єкти, а також російські логістичні шляхи в Криму зазнають найбільш масованих атак ЗСУ за весь час повномасштабної війни. Щодня з’являються повідомлення про нові уражені цілі, у Криму через дефіцит палива заборонили продаж бензину цивільним особам. Дитячі оздоровчі заклади й табори до вересня скасували прийом відпочивальників.

Як пояснив мету ударів колишній міністр оборони України Михайло Федоров – «відбувається ізоляція Криму дронами». Це, за його словами, може привести до «дуже несподіваних наслідків для росіян».