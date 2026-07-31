СБУ заявила про ураження авіазаводу в Євпаторії, інфраструктури порту Тамань і Волгоградського НПЗ

Служба безпеки України повідомляє, що спільно із Силами оборони завдала ударів по військовій, логістичній і нафтопереробній інфраструктурі Росії.

За повідомленням, у Євпаторії в окупованому Криму були уражені два ангари для зберігання авіаційної техніки і виробничий цех Євпаторійського авіаційного заводу.

Також під удар потрапила інфраструктура порту Тамань у Краснодарському краї РФ, де, за даними СБУ, зафіксовано масштабну пожежу.

«Окрім того, успішно уражено НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка», який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії із потужністю близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне й авіаційне пальне», – йдеться в повідомленні.

Російська влада про ураження поки не повідомляла.

Раніше сьогодні губернатор Волгоградської області Росії Андрій Бочаров заявив про «масовану атаку» дронів на об’єкти в цьому регіоні.

За його словами, внаслідок влучання БпЛА протягом ночі було зафіксовано «займання на промисловому підприємстві паливно-енергетичного комплексу на півдні Волгограда, а також на складських приміщеннях у Дзержинському районі». Він не уточнював, що це за об’єкти. Водночас моніторингові канали повідомили, що українські дрони вночі проти 31 липня атакували логістичний центр найбільшого російського онлайн-ритейлера Wildberries і нафтопереробний завод у Волгоградській області Росії.

Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив, що вночі і вранці 31 липня в окупованому Криму було чути прольоти дронів, стрілянину і вибухи, на Керченському мосту тричі перекривали рух.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

За підрахунками агентства Bloomberg, з середини квітня по 13 липня ЗСУ атакували російські НПЗ близько 50 разів й уразили щонайменше 24 із 34 великих НПЗ, а обсяги нафтопереробки в Росії впали до мінімуму більш ніж за два десятиліття.