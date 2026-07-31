У Волгоградській області РФ повідомляють про пожежу на складі Wildberries і НПЗ після атаки дронів

Українські безпілотники в ніч проти 31 липня атакували логістичний центр найбільшого російського онлайн-ритейлера Wildberries і нафтопереробний завод у Волгоградській області Росії, свідчать дані моніторингових телеграм-каналів і влади російських регіонів.

Губернатор регіону Андрій Бочаров заявив про «масовану атаку» дронів на об’єкти у Волгоградській області РФ. За його словами, пошкоджено багатоквартирний будинок у Тракторозаводському районі Волгограда і приватний будинок у Красноармійському районі.

«Внаслідок влучання БпЛА протягом ночі було зафіксовано займання на промисловому підприємстві паливно-енергетичного комплексу на півдні Волгограда, а також на складських приміщеннях у Дзержинському районі. На даний момент на місці працюють оперативні служби, ліквідація загорянь триває. П’ятеро постраждалих госпіталізовані», – йдеться у повідомленні.

У Wildberries підтвердили інформацію про пожежу на волгоградському складі. За попередніми даними компанії, під час атаки ніхто не постраждав.

Українські моніторингові телеграм-канали Exilenova+ і Supernova+, а також Astra публікують кадри пожежі, ймовірно, на нафтопереробному заводі «Лукойл-Волгограднафтопереробка» – найбільшого виробника нафтопродуктів у південній частині Росії. У 2025 році він переробив 13,7 мільйона тонн нафти, що становить близько 5% від загального обсягу переробки в країні. ЗСУ неодноразово атакували підприємство. Після української атаки наприкінці травня НПЗ призупиняв роботу.

Татарстан

Крім того, телеграм-канали повідомляють про атаку на логістичний об’єкт Wildberries у Зеленодольську в російському регіоні Татарстан. Згідно з опублікованими в мережі кадрами, після атаки зафіксовано невелике задимлення, але масштабної пожежі не сталося. Місцеві повідомляли також про вибухи у Казані.

Ростовська область РФ

Губернатор Ростовської області Росії Юрій Слюсар повідомив про одну постраждалу внаслідок атаки на багатоквартирний будинок у місті Гуково. За його словами, сталася руйнація міжповерхових перекриттів, мешканців будинку евакуювали. У Батайську через «падіння уламків» дронів пошкоджено приватні будинки і будівлю магазину, у Ростові сталося займання лісопосадки, написав він.

Міноборони Росії заявило про 371 збитий український дрон над Бєлгородською, Брянською, Воронезькою, Волгоградською, Курською, Ростовською, Тульською областями, а також над Краснодарським краєм, Дагестаном, Татарстаном, окупованим Кримом й акваторіями Азовського і Чорного морів.

Українські військові атаку поки що не коментували.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

За підрахунками агентства Bloomberg, з середини квітня по 13 липня ЗСУ атакували російські НПЗ близько 50 разів й уразили щонайменше 24 із 34 великих НПЗ, а обсяги нафтопереробки в Росії впали до мінімуму більш ніж за два десятиліття.