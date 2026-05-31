Сили РФ атакували енергооб’єкт у Чернігівському районі – обленерго

Унаслідок російської атаки на енергооб’єкт у Чернігівському районі знеструмлені 40 тисяч абонентів у обласному центрі, повідомили в обленерго.

Зазначається, що енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Місцева влада про інші наслідки цієї атаки не повідомляє.

29 травня через російські атаки по енергетичній інфраструктурі України були знеструмлення у Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. В багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Президент України Володимир Зеленський 24 березня заявив, що сили РФ продовжують свою операцію, щоб зламати енергосистему України.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.