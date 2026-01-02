Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

ОВА: через атаку російських БпЛА на Дніпропетровщині постраждали дві людини

Унаслідок атаки зайнялося авто, пошкоджені два приватні будинки. Фото архівне
Унаслідок атаки зайнялося авто, пошкоджені два приватні будинки. Фото архівне

На Дніпропетровщині російські безпілотники атакували Синельниківщину – постраждали чоловік і жінка, повідомив голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

За його словами, внаслідок атаки зайнялося авто, пошкоджені два приватні будинки.

По Нікопольщині – Нікополь, Марганець, Покровська і Мирівська громади – противник бив FPV-дронами та артилерією, пошкоджені приватне підприємство та лінія електропередач, додав Гайваненко.

Російські військові регулярно атакують Дніпропетровщину з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, артилерією.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG