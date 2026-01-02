ОВА: через атаку російських БпЛА на Дніпропетровщині постраждали дві людини

На Дніпропетровщині російські безпілотники атакували Синельниківщину – постраждали чоловік і жінка, повідомив голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.



За його словами, внаслідок атаки зайнялося авто, пошкоджені два приватні будинки.



По Нікопольщині – Нікополь, Марганець, Покровська і Мирівська громади – противник бив FPV-дронами та артилерією, пошкоджені приватне підприємство та лінія електропередач, додав Гайваненко.

Російські військові регулярно атакують Дніпропетровщину з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, артилерією.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.