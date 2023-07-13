Нічна атака РФ на Київ: у ДСНС розповіли про наслідки падіння уламків БПЛА

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що під час повітряної атаки РФ падіння уламків безпілотників зафіксовано у 4 районах Києва.



За однією адресою рятувальники ліквідовували пожежу на балконі 5 поверху 16-поверхового житлового будинку – було травмовано 2 людей (отруєння продуктами горіння), від госпіталізації вони відмовилися. Крім того, за цією адресою врятували та вивели на безпечну відстань одну людину.



У ДСНС повідомляють, що за іншою адресою у 25-поверховому житловому будинку на рівні 25 поверху сталося пошкодження фасаду будівлі без загорання. За цією адресою виявили двох потерпілих з осколковими пораненнями, їх було госпіталізовано до медичного закладу.



Ще за однією адресою сталося загоряння в 1-поверховій недіючій будівлі, пожежу вогнеборці оперативно ліквідували.



Крім того, співробітники ДСНС ліквідовували загоряння уламків на зеленій зоні прибудинкової території.

У ніч на 13 липня в більшості областей України та Києві було оголошено повітряну тривогу. Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, у ніч на 13 липня російські війська атакували Україну 20 ударними безпілотниками Shahed-136/131, дві крилаті ракети «Калібр» з Чорного моря та одну балістичну – «Іскандер-М» (Джанкой, Крим).

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що вибухи зафіксували у Соломʼянському, Шевченківському, Подільському та Дарницькому районах. За його словами, двоє постраждалих госпіталізовані в Дарницькому районі, ще двом у Шевченківському районі надали допомогу на місці.

За даними місцевої влади, запущені військами РФ дрони заходили в столицю з різних напрямків, в повітряному просторі Києва було «виявлено і знищено близько десятка ворожих цілей».