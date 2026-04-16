У Києві через атаку РФ найбільше постраждали Подільський та Оболонський райони – КМВА

У Києві через нічну атаку РФ найбільше пошкоджень у Подільському та Оболонському районах, повідомив у телеграмі голова міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, у цих районах на великій площі горіли складські будівлі, пошкоджені житлові будинки та квартири місцевих жителів.

Загалом у Києві є 13 локацій в чотирьох районах, які зазнали російського обстрілу. За останніми даними місцевої влади, через атаку РФ загинули четверо людей, серед яких є 12-річна дитина, ще 60 – поранені, серед них є четверо дітей. Наразі 30 людей госпіталізовані.

Уночі 16 квітня сили РФ завдали масованого удару по Україні. За даними Офісу генпрокурора, загинули щонайменше 15 людей, понад 100 – постраждали. Російських атак зазнали Київ, Дніпро, Одеса, Харків.

За даними Повітняих сил ЗСУ, російська армія протягом доби з 7:00 15 квітня по 7:00 16 квітня здійснила дві хвилі комбінованих атак по території України із застосуванням 44 ракет різних типів та 659 БПЛА. Віськові зафіксували влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Масована атака РФ на Україну із жертвами: емоції людей та масштаби руйнувань (фотосвідчення)
















