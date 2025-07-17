ОВА: війська РФ вранці завдали удару по інфраструктурному об’єкту на Черкащині

Російські війська завдали удару по інфраструктурному об’єкту на Черкащині, повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.



«Зранку ворог завдав удару по Канівській громаді, спрямувавши туди БпЛА. Є влучання в інфраструктурний об’єкт», – написав він у телеграмі.

Інформація щодо потерпілих уточнюється.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська вночі 17 липня атакували Україну 64 дронами, основний напрямок удару – Дніпропетровська область.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



