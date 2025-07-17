Повітряні сили: ЗСУ знешкодили 64% дронів, якими атакувала РФ, основний напрямок удару – Дніпропетровщина

Російські війська вночі атакували Україну 64 дронами, основний напрямок удару – Дніпропетровська область, повідомляє у телеграмі пресслужба Повітряних сил ЗСУ.



За даними ЗСУ, противник атакував 59 ударними БпЛА типу Shahed і 5 безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ. Зафіксовано влучання 23 БпЛА у 5 локаціях.



Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, станом на 08.30 протиповітряна оборона збила 36 російських БпЛА на півночі та сході країни, також 5 дронів-імітаторів були локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Тобто українські військові знешкодили 64% дронів, якими атакувала РФ.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



