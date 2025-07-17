Лисак: Дніпропетровщина зазнала масованої атаки дронами, у Дніпрі загинула людина, ще п’ятеро поранені

Російські дрони масовано атакували Дніпропетровщину, сили ППО знищили 22 БпЛА над областю, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



Він повідомив, що на Дніпропетровщині через атаки РФ загинула людина, ще 10 поранені.

«У Дніпрі загинула людина. Постраждали ще 5 осіб. Це чоловіки 35, 37, 40, 52 та 70 років. Сталися пожежі, пошкоджені підприємства», – написав він у телеграмі.

За його словами, гучно було у Дніпровському районі, у Солонянській та Слобожанскій громадах.

Також, як повідомив Лисак, з вечора і до ранку сили РФ атакували Нікопольщину.

«У райцентрі через удари дронами постраждали п’ятеро людей. Окупанти вгатили по автівці, сталася пожежа, постраждали 65-річний чоловік та 58-річна жінка. На ліквідацію пожежі приїхала пожежна машина. Але ворог прицільно атакував наших рятувальників. Постраждали чоловіки 21, 42 та 31 років», – написав він.



Пошкоджений приватний будинок та господарська споруда.

Також війська РФ з РСЗВ завдали удару по Марганецькій громаді, дроном – по Межівській громаді Синельниківського району, де пошкоджена інфраструктура. Люди не постраждали.



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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



