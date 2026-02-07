Удар РФ: на Хмельниччині й Рівненщині повідомляють про пошкодження житлових будинків

У Хмельницькій і Рівненській областях є поранені внаслідок пошкоджень житлових будинків під час масованого російського удару по Україні 7 лютого, повідомляють обласні військові адміністрації.

«Маємо ушкодження житлових будинків і критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, двоє людей отримали поранення. Наразі в області є знеструмлення. Можуть виникати проблеми з водопостачанням», – написав у телеграмі очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Згодом він без подробиць додав, що також є влучання у багатоквартирний житловий будинок. Пізніше голова ОВА повідомив, що триває обстеження будинку, і, за попередньою інформацією, люди не постраждали.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що внаслідок атаки пошкоджений житловий будинок, травмований чоловік 1971 року народження – у нього травма ноги. Постраждалого шпиталізували.

Раніше віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що російські військові здійснили чергову масовану атаку на енергетичні об’єкти України. Під ударом, за його словами, були підстанції й повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ – «основа енергомережі України», а також генерація: Бурштинська ТЕС (розташована на Івано-Франківщині) і Добротвірська ТЕС (на Львівщині).

В «Укренерго» заявили, що внаслідок завданих пошкоджень у більшості областей застосовані аварійні вимкнення електроенергії.

За даними Повітряних сил ЗСУ і голів обласних військових адміністрацій, протягом ночі російські військові здійснили масовану атаку по Україні із застосуванням ракет і дронів. Під ударом, зокрема, опинилися: Київська, Полтавська, Кіровоградська, Черкаська, Вінницька, Хмельницька, Рівненська, Тернопільська, Івано-Франківська, Львівська, Закарпатська області.

У Міністерстві закордонних справ України раніше заявили, що кваліфікують російські удари по енергетиці, які позбавляють теплопостачання українців на тлі сильних морозів, як акти геноциду.



