Удар РФ по Сумах: кількість постраждалих зросла до 18, пошкодження за 7 адресами – Григоров

Кількість постраждалих через ранкову російську атаку по Сумах зросла до 18 людей, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

За уточненими даними, російські війська атакували громаду трьома швидкісними реактивними безпілотниками. Через високу швидкість польоту такі БпЛА «значно складніше виявляти та збивати».

Пошкодження зафіксували за сімома адресами. Руйнувань зазнали багатоквартирні та приватні будинки, транспорт і об’єкти інфраструктури, каже голова ОВА.

«Найважчих травм зазнала 47-річна жінка, яка постраждала внаслідок удару поблизу багатоповерхівки. Вона перебуває під наглядом медиків. У лікарнях також залишаються двоє дітей і двоє дорослих. Решті постраждалих надали допомогу на місці або після огляду відпустили додому. Ліквідація наслідків російської атаки триває», – підсумував Григоров.

Вранці, 27 червня, російські військові атакували місто Суми, йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації (ОВА). Спочатку було відомо про 9 постраждалих.

За даними ОВА, Росія вдарила по місту модифікованим реактивним БпЛА. Прицільно – по цивільній інфраструктурі.

Згодом кількість постраждалих внаслідок удару по Сумах зросла до 13, серед них двоє дітей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя єознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.