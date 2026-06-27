Росія атакувала Суми реактивним дроном: 11 постраждалих, пошкоджені будинки – поліція

Вранці, 27 червня, російські військові атакували місто Суми, йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації (ОВА).

«9 мешканців обласного центру постраждали внаслідок ранкової атаки. Серед постраждалих – двоє дітей. Попередньо, їхні ушкодження неважкі. Усім надають необхідну допомогу в лікарнях», – зазначили у відомстві.

За даними ОВА, Росія вдарила по місту модифікованим реактивним БпЛА. Прицільно – по цивільній інфраструктурі.

Згодом у місцевій поліції уточнили, що кількість постраждалих внаслідок удару по Сумах зросла до 11, серед них двоє дітей.

«У результаті ворожої атаки пошкоджено багатоквартирний та приватні житлові будинки, автомобілі, а також виникла пожежа в одному з приватних домоволодінь», – зазначили правоохоронці.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя єознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.