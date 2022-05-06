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Після зміни тактики війська РФ авіацією атакували Гуляйполе – Запорізька ОВА

Наслідки російських обстрілів у Гуляйполі, Запорізька область. 6 квітня 2022 року

На Запоріжжі російські війська завдали авіаційного та артилерійського удару по Гуляйполі, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація у телеграмі.

«Сьогодні близько 11:00 ворог активно застосував авіацію та артилерію по Гуляйполю», – йдеться у повідомленні.

Запорізька влада також додає, що масованими артобстрілами російські війська знищують мирну інфраструктуру Оріхового.

В ОВА зауважують, що донедавна на Запорізькому напрямку війська РФ активних бойових дій не вели, але здійснювали вогневий вплив.

5 травня у Запорізькій ОВА повідомляли про зміну тактики російських військ в регіоні. За даними ОВА, війська РФ зосереджені на веденні наступу на населені пункти Гуляйполе, Комишуваха та Оріхів.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Частина Запорізької області перебуває під окупацією російських військ.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

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