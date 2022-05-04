На Запоріжжі російські війська змінюють тактику – ОВА

На Запоріжжі російські війська змінюють тактику – вони стали обережнішими, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

«Ворог змінює свою тактику у порівнянні з першими днями війни. Тепер росіяни діють по ситуації, вивчають і аналізують тактику ЗСУ, шукають слабкі місця. Росіяни стали обережнішими, а не просто беруть кількістю», – повідомляє адміністрація в телеграмі.



В ОВА зауважують, що з метою «сковування дій сил оборони ворог здійснює обстріли позицій українських військ практично уздовж всієї лінії зіткнення та завдає удари біля Гуляйполя».



Війська РФ зосереджені на веденні наступу на населені пункти Гуляйполе, Комишуваха та Оріхів, додають в Запорізькій ОВА.

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська намагаються наростити темпи наступу на сході України з метою виходу на адміністративні межі Луганської та Донецької областей, а також розвинути наступ на Запорізькому та Криворізькому напрямках.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Частина Запорізької області перебуває під окупацією російських військ.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні». Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.