Сумщина: війська РФ за добу атакували п’ять прикордонних громад – ОВА

Російські війська за добу атакували п’ять громад на Сумщині, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

«Зранку росіяни випустили 25 снарядів по одному з сіл Новослобідської громади. В результаті пошкоджено лінію електропередач та два цивільні будинки. Близько 9 ранку випустили 35 мін по одному із сіл Білопільської громади. Також били з артилерії по території Хотінської громади після 10 ранку. Мінометний вогонь, 15 прильотів. І це ж додатково, після ранкового обстрілу громади, внаслідок чого постраждало одне із сіл», – написав він у телеграмі.



За його даними, ввечері 27 жовтня російські війська з мінометів обстрілювали територію Зноб-Новгородської громади – усього 16 приходів, а також Великописарівської громади – 8 приходів з гранатомета, був вогонь і з кулеметів.

Живицький повідомив про пошкодження внаслідок цих російських атак, про постраждалих невідомо.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською, і фактично щодня зазнає обстрілів, відколи РФ вторглася в Україну.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.