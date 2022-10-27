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Сумщина: війська РФ за добу атакували п’ять прикордонних громад – ОВА

Внаслідок атаки одного з сіл Новослобідської громади було пошкоджено два цивільні будинки. Фото ілюстративне

Російські війська за добу атакували п’ять громад на Сумщині, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

«Зранку росіяни випустили 25 снарядів по одному з сіл Новослобідської громади. В результаті пошкоджено лінію електропередач та два цивільні будинки. Близько 9 ранку випустили 35 мін по одному із сіл Білопільської громади. Також били з артилерії по території Хотінської громади після 10 ранку. Мінометний вогонь, 15 прильотів. І це ж додатково, після ранкового обстрілу громади, внаслідок чого постраждало одне із сіл», – написав він у телеграмі.

За його даними, ввечері 27 жовтня російські війська з мінометів обстрілювали територію Зноб-Новгородської громади – усього 16 приходів, а також Великописарівської громади – 8 приходів з гранатомета, був вогонь і з кулеметів.

Живицький повідомив про пошкодження внаслідок цих російських атак, про постраждалих невідомо.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською, і фактично щодня зазнає обстрілів, відколи РФ вторглася в Україну.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

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