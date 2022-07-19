Війська РФ атакують з неба звільнені населені пункти на Херсонщині – ОК «Південь»

Російські війська атакують з неба звільнені населені пункти на Херсонщині, повідомляє у фейсбук оперативне командування «Південь».



«Імітуючи, що продовжує контролювати втрачені території Херсонщини, ворог підступно атакує з неба. Ударним безпілотним літальним апаратом тричі вдарив по звільненій Іванівці, скидаючи осколкові боєприпаси для гранатометів. Втрат немає. Парою Мі-8 атаковано Потьомкіне. Без втрат», – йдеться у повідомленні.



У червні та на початку липня ЗСУ звільнили від російських окупантів Потьомкіне та Іванівку.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на 18 липня від російських сил вдалося звільнити 1028 населених пунктів України, ще 2621 – поки що перебуває під контролем загарбників.