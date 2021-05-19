Футбол: «Аталанта» програла у фіналі Кубка Італії, попри гол українця Малиновського

Туринський «Ювентус» обіграв «Аталанту» з Бергамо у фіналі Кубка Італії з футболу з рахунком 2:1.

«Ювентус» вийшов вперед на 31-й хвилині, коли забив Деян Кулусевськи.

Українець Руслан Малиновський зрівняв рахунок на 41-й хвилині матчу. У середині другого тайму замість нього на поле вийшов Луїс Муріель.

На 73-й хвилині «Ювентус» забив вдруге – відзначився Федеріко К’єза, який і приніс перемогу своїй команді.

До сьогоднішнього вечора «Аталанта» чотири рази грала у фіналі Кубку Італії з футболу. Єдиний раз команда змогла здобути цей трофей у 1963 році.

Цього сезону «Аталанта», у якій виступають українці Руслан Малиновський та Віктор Коваленко, може вперше у своїй історії здобути срібні медалі чемпіонату Італії. У заключному турі команда зустрінеться з «Міланом», який також претендує на «срібло».