Ліга чемпіонів: «Реал» обіграв «Аталанту», а «Манчестер Сіті» – «Боруссію»

Мадридський «Реал» на виїзді обіграв італійську «Аталанту», яка практично весь матч провела в меншості.

На 87-й хвилині Ферлан Менді забив єдиний гол у матчі.

Український воротар «Реала» Андрій Лунін весь матч провів на лаві запасних. Інший українець Руслан Малиновський зіграв за «Аталанту» кілька хвилин наприкінці матчу.

В іншій грі англійський «Манчестер Сіті» обіграв на виїзді німецьку «Боруссію» з Менхенгладбаха з рахунком 0:2. Голами відзначилися Бернарду Сілва та Габріель Жезус.

Українець Олександр Зінченко, який виступає за «Манчестер Сіті», провів матч у запасі.

Матчі-відповіді в парах «Реал» – «Аталанта» та «Манчестер Сіті» – «Боруссія» (Менхенгладбах) заплановані на 16 березня.