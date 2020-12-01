Верховний суд Киргизстану скасував вирок експрезиденту Атамбаєву

Верховний суд Киргизстану скасував вирок і тюремне ув’язнення колишнього президента Алмазбека Атамбаєва. У червні цього року Атамбаєв був засуджений за причетність до незаконного звільнення кримінального лідера Азіза Батукаєва в 2013 році.

Адвокат Атамбаєва Замір Йоошев повідомив Радіо Свобода, що Верховний суд постановив направити справу назад до районного суду в Бішкеку для перегляду. Підставу для такого рішення суд не назвав.

Раніше в серпні міський суд Бішкеку залишив без змін рішення суду про засудження Атамбаєва до 11 років і двох місяців ув'язнення у гучній справі.

Атамбаєв заперечує будь-які протиправні дії зі свого боку.

Азіз Батукаєв, який був несподівано звільнений із в’язниці в 2013 році і негайно виїхав до Росії, був засуджений за кілька злочинів, у тому числі за вбивство киргизького законодавця та чиновника МВС.

Атамбаєв був заарештований на початку серпня 2019 року після того, як здався поліції після дводенного протистояння між силами безпеки та його прихильниками. Тоді загинув співробітник служби безпеки, ще понад 170 людей зазнали поранень.

Після арешту Атамбаєву та 13 його прихильникам було висунуто звинувачення у вбивстві, замаху на вбивство, погрозах або нападі на представників влади, захопленні заручників та силовому захопленні влади.

Судовий розгляд за цими звинуваченнями триває. Із березня він кілька разів переносився через проблеми зі здоров’ям Атамбаєва, неявку адвокатів та запровадження надзвичайного стану з метою уповільнити поширення COVID-19.

6 жовтня, під час масових акцій протесту проти офіційних результатів парламентських виборів, Атамбаєв був звільнений зі слідчого ізолятора в Бішкеку.

Він був повторно заарештований 10 жовтня і звинувачений також в організації незаконної демонстрації в Бішкеку 9 жовтня.