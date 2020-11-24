Киргизстан: кандидат на президента Жапаров виступив за збільшення повноважень глави держави

У Киргизстані Садир Жапаров, який зупинив виконання обов’язків президента та прем’єр-міністра, щоб мати право брати участь у президентських виборах, виступив на захист запропонованих змін до конституції, які нададуть президенту більше повноважень.

«Основна частина проекту була викладена в 2010 році, і я не належав до числа понад 20 авторів», – сказав Жапаров, додавши, що він запропонував до законопроєкту лише два пункти після консультацій із експертами-юристами.

Правозахисні групи та активісти розкритикували проєкт реформ як загрозу демократичному процесу. Вони вважають, що документ у разі схвалення передасть занадто багато влади в руки президента.

Оприлюднення проєкту конституції 17 листопада спричинило кілька демонстрацій у столиці Киргизстану. Це сталося лише за кілька тижнів після того, як протести проти результатів парламентських виборів призвели до відставки уряду та президента Сооронбая Жеенбекова, а також скасування результатів голосування.

Жапаров на тлі жовтневих демонстрацій був звільнений із в’язниці, де відбував покарання за звинуваченням у викраденні політичного опонента. Як виконувач обов’язків президента він підписав юридичні зміни, які перенесли нові вибори до парламенту, орієнтовно призначені на 20 грудня, на невизначену дату в 2021 році. Це відбулося попри законодавчу вимогу про проведення такого голосування впродовж двох місяців.

Це рішення відкрило шлях до дострокових президентських виборів 10 січня.