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10 січня 2021, Київ 18:25
Відео

Киргизстан голосує на президентських виборах в умовах сильного холоду і затримок (відео)

Киргизстан голосує на президентських виборах в умовах сильного холоду і затримок (відео)
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Киргизстан голосує на президентських виборах в умовах сильного холоду і затримок (відео)

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Громадяни Киргизстану прийшли на виборчі дільниці 10 січня на вибори, які, як очікується, підтвердять збереження влади націоналістичного політика Садира Жапарова. Виборці також на референдумі вибирають між нинішньою парламентською системою та президентською системою. На деяких виборчих дільницях, серед іншого в університеті в Бішкеку, мали місце технічні збої і затримки, чиновники пояснювали це несправністю «апаратів для голосування» та сильним холодом. Холодна погода також стала причиною низької явки. (Відео Киргизької редакції RFE/RL)

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