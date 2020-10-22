Киргизстан: у Бішкеку затримали «злодія в законі» Колбаєва

Правоохоронці в Киргизстані затримали в столиці Бішкеку «злодія в законі» Камчі Колбаєва, якого США додали до списку головних підозрюваних у незаконному обігу наркотиків у 2011 році. Про це повідомляє киргизьска служба Радіо Свобода.

Державний комітет національної безпеки Киргизстану заявив 22 жовтня, що 46-річний Колбаєв був затриманий за підозрою в організації злочинної групи та участь у діяльності організованої злочинної групи.

Наприкінці 2012 року Колбаєв був виданий Киргизстану з Об’єднаних Арабських Еміратів на прохання Бішкека і засуджений до п’яти з половиною років ув’язнення за звинуваченням у вимаганні, але згодом термін був скорочений до трьох років без будь-яких пояснень.

У червні 2014 року Колбаєв був достроково звільнений. Киргизькі чиновники пояснили це тим, що кожний день, проведений ув’язненим в ізоляторі, дорівнює двом дням у колонії.

За кілька тижнів до дострокового звільнення в’язня Державний департамент США запропонував винагороду до 1 мільйона доларів за інформацію, яка допомогла б зруйнувати фінансові механізми злочинної мережі Колбаєва.