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11 січня 2021, Київ 11:17
Новини | Міжнародні

Лідер президентських перегонів у Киргизстані: референдум зі зміни Конституції відбудеться до червня

«Народ вибрав президентське правління. Тепер конституційна рада представить новий проєкт Конституції, а парламент визначить день проведення референдуму», – сказав Садир Жапаров

Садир Жапаров, який лідирує на президентських виборах у Киргизстані, заявив, що референдум щодо зміни Конституції країни пройде до червня 2021 року.

«Народ вибрав президентське правління. Тепер конституційна рада представить новий проєкт Конституції, а парламент визначить день проведення референдуму. Зміниться і система виборів депутатів Жогорку Кенеша. Половина парламенту буде формуватися по одномандатній системі, половина – по партійній. Я думаю, це питання вирішиться до червня», – сказав він.

За останніми даними, Садир Жапаров значно випередив своїх конкурентів на президентських виборах, набравши 79,2% голосів виборців.

Голова радгоспу, нафтовик, бунтар і ув'язнений. Як Садир Жапаров став головним кандидатом у президенти Киргизстану?
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Голова радгоспу, нафтовик, бунтар і ув'язнений. Як Садир Жапаров став головним кандидатом у президенти Киргизстану?

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Напередодні в Киргизстані пройшли дострокові вибори, вони були оголошені після осінніх заворушень, викликаних невдоволенням результатами жовтневих виборів до парламенту Киргизстану. Переможцями тоді були оголошені партії, пов’язані з тодішнім президентом Сооронбаєм Жеенбековим, але багато політичних сил у Киргизстані не визнали цих результатів.

На хвилі протестів у Бішкеку Жеенбеков пішов у відставку. Основним претендентом на посаду нового президента став Садир Жапаров, якого під час протестів звільнили з в’язниці його прихильники.

Паралельно з виборами президента в Киргизстані пройшов референдум про зміну форми правління з парламентської на президентську. За офіційними даними ЦВК, за президентську форму правління проголосували більше ніж 81%, за парламентську – 10,95% виборців. Проти всіх проголосували 4,43%.

Жапаров сподівається, що після перемоги на виборах проведе ще один референдум – вже зі зміни Конституції.

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