У Киргизстані проходять дострокові вибори президента

У Киргизстані 10 січня проходять дострокові вибори президента країни після відставки попереднього голови держави Сооронбая Жеенбекова.

Також сьогодні відбудеться голосування на референдумі щодо вибору форми правління.

За крісло президента борються 17 кандидатів. А серед варіантів щодо форми держустрою мешканці Киргизстану мають вибрати з трьох варіантів: президентська форма, парламентська форма або «проти всіх».

За даними місцевої ЦИК, станом на 12-ту годину за місцевим часом (8:00 за Києвом) у дострокових виборах президента взяли участь 330 тисяч 609 виборців. Це становить 9,28 відсотка від загального числа виборців.

На референдумі щодо форми правління загальна явка склала 329 тисяч 49 або 9,23 відсотка.