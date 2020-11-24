У Киргизстані пропонують провести референдум про систему правління в країні

Садир Жапаров, який призупинив свої повноваження прем’єр-міністра Киргизстану для участі в президентських виборах, пропонує 10 січня 2021 року разом із виборами провести в країні народний референдум про систему правління – президентську чи парламентську. Про це Жапаров заявив в інтерв’ю «7 каналу», повідомляє киргизька служба Радіо Свобода.

«Якщо не помиляюся, минулого року депутат Жогорку Кенеша Курманкул Зулушев запропонував провести референдум щодо вибору системи правління. Я попросив би депутатів винести це питання на президентських виборах», – сказав Жапаров.

Політик пропонує об’єднати функції президента й уряду, а також ввести новий орган – Народний курултай.

«Ми пропонуємо, щоб був один керівник і парламент. А що сьогодні? Говоримо, що діє парламентське правління, але на ділі три партії об’єднуються, ділять країну на три частини і призначають на посади будь-кого. Це і призвело до сьогоднішнього стану. Щоб це не продовжувалось, ми пропонуємо народну Конституцію, яка буде працювати в інтересах держави. Я пропоную об’єднати президента і уряд, щоб був один апарат, а також ввести курултай», – зазначив він.

Жапаров вважає, що ухвалена 27 червня 2010 року Конституція написана в інтересах однієї людини.

17 листопада Жогорку Кенеш виніс на громадське обговорення новий проєкт Основного закону країни. 80 депутатів ініціювали закон про призначення референдуму зі внесення змін до Конституції. Автор законопроєкту досі невідомий.

Якщо поправки до Конституції схвалять, президент зможе призначати голів місцевих адміністрацій і майже весь судовий корпус. Повноваження парламенту будуть серйозно урізані. Депутати, згідно з поправками, більше не зможуть відправляти у відставку і формувати уряд. Тепер це буде робити президент. Допомагати йому буде новий державний орган – Народний курултай. Це дорадчий орган, який буде скликати президент. Причому рішення курултаю будуть носити рекомендаційний характер, президент не зобов’язаний йому підкорятися.

Поправки також стосуються свободи слова. Згідно з ними, влада зможе закривати ЗМІ і забороняти акції протесту, які «суперечать моральним цінностям Киргизстану».

У суспільно-політичному середовищі такі зміни розцінюють як спробу концентрації влади в одних руках і удар по майбутньому країни.

22 листопада в Бішкеку кілька сотень людей вийшли на мирну акцію проти зміни Конституції Киргизстану. Учасники мітингу виступили проти посилення президентської влади: вони вважають, що нова редакція Основного закону приведе країну до тоталітаризму.