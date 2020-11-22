У Киргизстані відбулася акція протесту проти посилення влади президента

У столиці Киргизстану Бішкеку близько 500 людей вийшли на акцію проти зміни конституції країни.

Учасники мітингу виступили проти посилення президентської влади: вони вважають, що нова редакція основного закону приведе країну до тоталітаризму. Реформа розширить повноваження президента, посада прем’єр-міністра стане номінальною, а парламент втратить частину функцій.

Серед присутніх на мітингу були правозахисники, чинні і колишні депутати Жогорку Кенеша (парламенту країни), а також інші громадські діячі.

Якщо поправки до Конституції ухвалять, президент зможе призначати голів місцевих адміністрацій і майже весь судовий корпус. Повноваження парламенту будуть серйозно скорочені. Депутати, згідно з поправками, більше не зможуть відправляти у відставку і формувати уряд, це робитиме президент. Допомагати йому буде новий державний орган, Народний курултай. Це дорадчий орган, який скликатиме президент. Рішення Курултаю матимуть рекомендаційний характер, президент не зобов’язаний їм підкорятися.

Поправки також стосуються свободи слова. Влада зможе закривати ЗМІ і забороняти акції протесту, які «суперечать моральним цінностям Киргизстану».