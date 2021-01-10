Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
10 січня 2021, Київ 21:31
Відео

Голова радгоспу, нафтовик, бунтар і ув'язнений. Як Садир Жапаров став головним кандидатом у президенти Киргизстану?

Голова радгоспу, нафтовик, бунтар і ув'язнений. Як Садир Жапаров став головним кандидатом у президенти Киргизстану?
Embed
Голова радгоспу, нафтовик, бунтар і ув'язнений. Як Садир Жапаров став головним кандидатом у президенти Киргизстану?

No media source currently available

0:00 0:02:15 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Влада в Киргизстані виявилася в руках однієї людини – Садира Жапарова. До початку нинішніх президентських перегонів він був і прем'єром, і т.в.о. президента. За даними ЦВК Киргизстану, Жапаров лідирує на президентських виборах 10 січня. У минулому – голова радгоспу, поліцейський, депутат, у 2012 році його звинуватили в спробі захоплення влади і посадили до в'язниці. Чому його підтримує вулиця? (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG