Голова радгоспу, нафтовик, бунтар і ув'язнений. Як Садир Жапаров став головним кандидатом у президенти Киргизстану?

Влада в Киргизстані виявилася в руках однієї людини – Садира Жапарова. До початку нинішніх президентських перегонів він був і прем'єром, і т.в.о. президента. За даними ЦВК Киргизстану, Жапаров лідирує на президентських виборах 10 січня. У минулому – голова радгоспу, поліцейський, депутат, у 2012 році його звинуватили в спробі захоплення влади і посадили до в'язниці. Чому його підтримує вулиця? (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)