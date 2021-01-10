ЦВК Киргизстану: на виборах президента лідирує Садир Жапаров

У Киргизстані о 20:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом) завершилося голосування на дострокових виборах президента. На сайті місцевої ЦВК публікуються перші дані голосування.

Станом на 20:20 лідирує Садир Жапаров, набравши 78,9 відсотка голосів виборців. На другому місці йде Адахан Мадумаров (6,5%), на третьому – Бабиржан Тольбаєв (2%).

Разом з президентськими виборами у країні відбувся референдум щодо форми правління. До 20:20 за президентську систему проголосували 78,7 відсотка виборців, за парламентську – 10 відсотків, проти всіх – 4,2 відсотка.

Явка за дві години до закриття дільниць на виборах президента склала 33,13 відсотка, на референдумі –33,08%.

Загальна кількість виборців становить 3 млн 563 тисяч 574.

Вибори в Киргизії проходять достроково – після того, як пішов у відставку колишній президент Сооронбай Жеенбеков. Він пішов з посади після масових протестів проти підсумків парламентських виборів. Внаслідок протестів результати виборів до парламенту були визнані недійсними. Зі своїх посад пішли також прем’єр-міністр і спікер парламенту. Виконуючим обов’язки президента став Жапаров, опозиційний політик, який під час протестів був звільнений з в’язниці.