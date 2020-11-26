У Киргизстані російську можуть позбавити статусу офіційної мови

Член Конституційної наради Киргизстану Садірдін Торалієв на засіданні 26 листопада запропонував прибрати з конституції країни норму про те, що російська мова є офіційною, повідомляє киргизька служба Радіо Свобода, Радіо Азаттик.

«Я розумію, що чим більше мов знає громадяни, тим краще, ми багато чого досягли через знання російської мови. Але ми повинні ухвалити окремий закон і розвивати іноземні мови, а в Конституції потрібно прописати статус тільки киргизької мови», – цитує його видання. За словами Торалієва, громадяни не вчитимуть національну мову, якщо у них не буде в цьому потреби.

«Ми звикли до російської мови і сидимо з нею, як прив’язаний собака. Такого не має бути. Ми можемо втратити свою мову», – цитує члена Конституційної наради агенція «АКИпресс». Реакція інших учасників зборів на пропозицію Торалієва в повідомленні не вказана.

У Киргизстані російська мова, відповідно до чинної конституції, має статус офіційної. У 2019 році об’єднання політичних сил, яке пропонувало провести конституційну реформу, пропонувало позбавити російську цього статусу. У жовтні 2020 року під час зустрічі з послом Росії тодішній виконувач обов’язків президента Садир Жапаров заявив, що це питання на порядку денному не стоїть.

Проєкт нової конституції Киргизстану винесений на громадське обговорення 17 листопада. Документ значно розширює повноваження і роль президента, форма правління в разі ухвалення змін фактично стане президентською, а не парламентською, як зараз. Крім того, в країні пропонується створити новий орган, Народний курултай, який буде «найвищим дорадчим, консультативним і координаційним органом». Курултай скликатиме президент.