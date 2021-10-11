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Новини | Коронавірус

Найбільше місто Австралії виходить з кількамісячного локдауну

У місті зберігаються деякі обмеження, що стосуються масових заходів, також є обмеження у роботі шкіл

В найбільшому австралійському місті Сіднеї закінчилися майже чотири місяці пов’язаного з COVID-19 локдауну.

Жорсткі обмеження запровадили, щоб обмежити поширення коронавірусу штаму «дельта».

У штаті Новий Південний Уельс, столицею якого є Сідней, вакцинували понад 70% населення віком від 16 років.

У місті зберігаються деякі обмеження, що стосуються масових заходів, також є обмеження у роботі шкіл.

Влада Австралії та Нової Зеландії вдалася до жорстких заходів у боротьбі з пандемією, завдяки чому в цих країнах зафіксували відносно невисоку кількість інфікувань коронавірусом та смертей від COVID-19, порівняно з іншими країнами світу.

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