Найбільше місто Австралії виходить з кількамісячного локдауну

В найбільшому австралійському місті Сіднеї закінчилися майже чотири місяці пов’язаного з COVID-19 локдауну.

Жорсткі обмеження запровадили, щоб обмежити поширення коронавірусу штаму «дельта».

У штаті Новий Південний Уельс, столицею якого є Сідней, вакцинували понад 70% населення віком від 16 років.

У місті зберігаються деякі обмеження, що стосуються масових заходів, також є обмеження у роботі шкіл.

Влада Австралії та Нової Зеландії вдалася до жорстких заходів у боротьбі з пандемією, завдяки чому в цих країнах зафіксували відносно невисоку кількість інфікувань коронавірусом та смертей від COVID-19, порівняно з іншими країнами світу.