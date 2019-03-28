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28 Березень 2019, Київ 20:48
Новини | Політика

Аваков: МВС не керує радикалами, ризиків у день виборів немає

Арсен Аваков

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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав «міфом» можливість зриву виборів 31 березня радикальними групами, повідомляє 28 березня сайт МВС.

«Міф перший: «радикальні групи зірвуть вибори». Цей міф не відповідає дійсності, оскільки у нас достатньо сил запобігти такій ситуації будь-де, де вона може виникнути. Міф другий: «радикальними групами керує МВС і це особиста армія Авакова». Цей міф більше пов'язаний з емоціями та політикою, коли декілька кандидатів не знають, як відповідати на питання радикалів та намагаються змістити акценти», – сказав Аваков на під час зустрічі з представниками Світового Конгресу Українців та Національного Демократичного Інституту (США), які є спостерігачами на виборах.

Перший тур президентських виборів в Україні відбудеться 31 березня. Другий, у разі потреби, запланований на 21 квітня.

Керівник МВС Арсен Аваков під час спільного брифінгу з головою ЦВК Тетяною Сліпачук, генпрокурором Юрієм Луценком і головою СБУ Василем Грицаком щодо проведення виборів президента України. Київ, 12 березня 2019 року
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