Аваков: МВС не керує радикалами, ризиків у день виборів немає

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав «міфом» можливість зриву виборів 31 березня радикальними групами, повідомляє 28 березня сайт МВС.

«Міф перший: «радикальні групи зірвуть вибори». Цей міф не відповідає дійсності, оскільки у нас достатньо сил запобігти такій ситуації будь-де, де вона може виникнути. Міф другий: «радикальними групами керує МВС і це особиста армія Авакова». Цей міф більше пов'язаний з емоціями та політикою, коли декілька кандидатів не знають, як відповідати на питання радикалів та намагаються змістити акценти», – сказав Аваков на під час зустрічі з представниками Світового Конгресу Українців та Національного Демократичного Інституту (США), які є спостерігачами на виборах.

Перший тур президентських виборів в Україні відбудеться 31 березня. Другий, у разі потреби, запланований на 21 квітня.