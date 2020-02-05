Зеленський першим отримав кваліфікований електронний підпис на ID-картку – Аваков

Президент Володимир Зеленський першим в Україні отримав кваліфікований електронний підпис на свою ID-картку, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Президент України долучився до 4,4 мільйона власників сучасних ID-карток. Він став першим, хто скористався новим сервісом МВС – отримав Кваліфікований електронний підпис на чіп ID. Від сьогодні КЕП може отримати кожен власник ID. Welcome у сучасну цифрову Україну!» – написав Аваков у твітері.

Міністр додав, що за допомогою кваліфікованого електронного підпису можна буде замовити посвідчення водія.

«Запустили ще одну новацію е-сервісу від МВС: онлайн замовлення заміни посвідчення водія через електронний кабінет водія. Вхід до е-кабінету водія — за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який дуже зручно отримати на чип своєї ID-картки», – відзначив керівник МВС.

Раніше Кабінет міністрів України пообіцяв упровадження електронних паспортів до кінця лютого. «ID-картка та закордонний біометричний паспорт стануть цифровими документами, що будуть завжди з тобою. Звісно, якщо ти не забудеш смартфон вдома», – переконують автори проєкту.

В уряді попереджають, що електронні паспорти не замінять звичайні і не дозволять використовувати смартфон для мандрівок за кордон, проте в «більшості побутових ситуацій» про фізичний паспорт можна буде «забути».