Аварія корабля в Чорному морі: судно буксирують в Одесу

Частину команди пошкодженого 13 жовтня судна Військово-морських сил ЗСУ доправили в пункт постійної дислокації, корабель буксирують в Одесу, повідомили у ВМС.

«Станом на 08:30 14 жовтня особовий склад, який не задіяно у заходах з боротьби за живучість було доставлено у пункт постійної дислокації. Військовослужбовці почувають себе добре. Додатково задіяно особовий склад аварійно-рятувального загону ВМС ЗС України, який перебуває на кораблі і забезпечує проведення заходів із боротьби за живучість», – йдеться в повідомленні.

Буксирування корабля до пункту базування Одеса здійснюється у супроводженні кораблів і катерів ВМС Збройних сил України і казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба» Міністерства інфраструктури України, повідомили у ВМС.

Ввечері 13 жовтня у ВМС заявили, що в акваторії Чорного моря під час виконання завдань за призначенням внаслідок погіршення погодних умов було пошкоджене судно національного флоту України.

«Завдяки злагодженим і впевненим діям екіпажу корабля, аварійну ситуацію вдалося стабілізувати. Загрози життю особового складу немає. Загрози втрати корабля немає. Наразі триває операція щодо надання допомоги аварійному кораблю та повернення його до пункту постійної дислокації», – повідомили напередодні у ВМС.

До рятувальних робіт залучили вісім кораблів і катерів і чотири повітряних судна.