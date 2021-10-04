Аварія Delfi: Одеська прокуратура підозрює екскомандира морської охорони в недбальстві

Одеська обласна прокуратура повідомила про підозру екскомандиру морської охорони в недбалому ставленні до військової служби у зв’язку з аварією танкера Delfi. Про це пресслужба відомства повідомила 4 жовтня.

Йдеться про колишнього командира корабля Одеського загону морської охорони. Його підозрюють у «недбалому ставленні військової службової особи до служби, що заподіяло істотну шкоду, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану». У разі визнання винним така кваліфікація може означати від п’яти до семи років позбавлення волі.

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Слідство вважає, що військовий, який очолював корабель морської охорони під час бойового чергування в Чорному морі неподалік від Одеського морського порту, знав про порушення у танкера, але не затримав його.

«Зокрема, під час огляду судна прикордонниками встановлено, що танкер перетнув державний кордон України без необхідних документів та з меншою за необхідну кількістю екіпажу, з командою із трьох замість п’яти осіб. Також було зафіксовано незадовільний стан судна, а саме непрацездатність головних двигунів судна, втрату одного з якорів, нестабільно працюючі системи зв’язку, відсутність палива та провізії», – заявляють у прокуратурі.

Ці недоліки, за версією слідства, створювали передумови для загрози життю та здоров’ю членів екіпажу та інших людей. Внаслідок цих обставин в листопаді 2019 року танкер зірвався з якоря в порту «Південни» і сів на мілину неподалік від пляжу «Дельфін», де стався витік нафтопродуктів. Судно лежало біля берега з листопада 2019 по вересень 2020 року.

Прокуратура Одеської області повідомила в червні, що розслідує можливу провину посадових осіб капітанії Одеського морського торговельного порту у аварії бункерувальника Delfi на одеському пляжі.