Прокуратура перевіряє роботу капітанії Одеського порту під час аварії та евакуації танкера Delfi

Прокуратура Одеської області розслідує можливу провину посадових осіб капітанії Одеського морського торговельного порту у аварії бункерувальника Delfi на одеському пляжі, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Судно лежало біля берега з листопада 2019 по вересень 2020 року. В суді зараз слухається кілька справ з приводу цього інциденту, в тому числі про компенсацію за шкоду, нанесену довкіллю.

«Ця справа досі слухається в суді, сума відшкодування – близько 16 тисяч доларів. Основна проблема буде не у задоволені позову, а у його виконанні. В нас є тільки металобрухт, який підняли з пляжу. Коріння компанії-власника уходить на Британські Віргінські Острови, реєстрація через Кіпр і так далі. Кінцеві бенефіціари хоч і відомі в Україні, але юридично це ж треба довести», – заявив відповідаючи на запитання Радіо Свобода прокурор Одеської області Сергій Костенко.

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Він також наголосив, що прокуратура досліджує поведінку усіх посадових осіб, що відповідали за безпеку судноплавства на цій ділянці Чорного моря.

«Ми досліджуємо, чи належним чином виконували службові обов’язки посадові особи капітанії Одеського морського торговельного порту. Delfi підіймали в основному за рахунок приватних коштів, але були певні витрати і з боку АМПУ. Ну і, звісно, шкода навколишньому природньому середовищу», – пояснив Костенко.

Господарський суд Одеської області 13 травня 2021 року визнав за державою право власності на бункерувальник Delfi. Уряд подав позов проти номінального власника судна Mister Drake PC, оскільки той не прибирав судно протягом кількох місяців. Раніше суд також постановив, що компанія-власник має відшкодувати 2,7 мільйона гривень Адміністрації морських портів України – на ліквідацію розливів нафтопродуктів та речовин, що забруднюють море.

Більшу частину витрат на евакуацію судна виплатили приватні компанії «Бруклін-Київ» і «Трансшип», які евакуювали судно з пляжу до Іллічівського судноремонтного заводу.